THY'nin bu akşam ve yarınki Bişkek seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yapılması planlanan seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasına göre, THY'nin bu akşam saat 18.05’te İstanbul Havalimanı'ndan Bişkek'e "TK 346" sefer sayılı uçuşu ile yarın düzenlenmesi planlanan "TK 347" sefer sayılı Bişkek-İstanbul uçuşu iptal oldu.

Bişkek'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY’nin yarın planlanan "TK 344" sefer sayılı İstanbul-Bişkek ve "TK 345" sefer sayılı Bişkek-İstanbul uçuşları da yapılamayacak.