THY'nin bugün planlanan Gabon seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Gabon'da parlamento seçimlerinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle bu ülkeye bugün yapılması planlanan seferlerin iptal ettiğini duyurdu.

Ajans Haberleri 29.08.2023 11:03 Giriş: 29.08.2023 11:03

Güncelleme: 29.08.2023 11:03 Kaynak: AA

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