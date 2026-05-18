THY'nin Dubai uçuşları hakkında yeni karar
THY'nin İstanbul-Dubai uçuşları 9 Haziran'da yeniden başlatılıyor. Seferler ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından durdurulmuştu.
Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara 9 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak.
ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından Ortadoğu'daki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'ye yönelik seferler durdurulmuştu.
THY İletişim Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ara verilen seferler 9 Haziran saat 01.30'da yapılacak İstanbul-Dubai uçuşuyla yeniden başlatılacak.