THY'nin İran seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine bugün ve yarın yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.

İRAN'DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İran’da ekonomik koşullara karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Dün gece ülkedeki internet erişimi büyük ölçüde kesildi, olaylar sonucunda bazı kentlerde can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Uluslararası internet izleme kuruluşları, İran kaynaklı veri trafiğinde belirgin bir düşüş tespit edildiğini açıkladı.

Kesintilerin bölgelere ve saatlere göre değişiklik gösterdiği, bağlantının zaman zaman kısmen sağlandığı ifade ediliyor. Mobil ve sabit internet hizmetlerinde yavaşlama ve kesintiler gözlemlenirken, bazı çevrim içi platformlara erişimde sorunlar yaşanıyor.

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başlamış, eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayılmıştı. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.