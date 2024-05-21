THY'nin Kabil seferleri yeniden başladı

THY, ara verdiği Kabil seferlerine yeniden başladığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'dan Kabil'e gerçekleştirdiği seferlere yeniden başlanıldığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, şirket bugün İstanbul'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği uçuşla seferleri yeniden başlattı.

Kabil seferleri salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı icra edilecek.

Yolcular, İstanbul’dan Kabil’e gidiş-dönüş 805 dolardan (vergi ve harçlar dahil) başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirebilecek.