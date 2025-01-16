THY'nin Şam seferleri başlıyor
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Șam'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
HAFTADA 3 GÜN SEFER DÜZENLENECEK
İlk Şam seferi 23 Ocak Perşembe günü saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçakla icra edilecek.
İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'nda doğrudan sefer düzenlenecek.
Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.