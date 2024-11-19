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THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a dönüş seferini iptal etti. THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.

Güncel
  • 19.11.2024 09:05
  • Giriş: 19.11.2024 09:05
  • Güncelleme: 19.11.2024 09:06
Kaynak: AA
THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a dönüş seferini iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi yapılamadı.

THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.

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