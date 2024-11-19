THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a dönüş seferini iptal etti. THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a dönüş seferini iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi yapılamadı.
THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.