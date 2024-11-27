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THY, Ohri'ye uçuş başlatacak

Türk Hava Yolları, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine başlatacağı seferleri Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Güncel
  • 27.11.2024 14:57
  • Giriş: 27.11.2024 14:57
  • Güncelleme: 27.11.2024 15:00
Kaynak: AA
THY, Ohri'ye uçuş başlatacak
Fotoğraf: Depophotos

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatacağını bildirdi.

THY'nin Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün yaptığı açıklamada, THY'nin Avustralya ve Şili'ye de yeni seferler başlatacağını duyurmuştu.

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