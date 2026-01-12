THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle 54 uçuşunu iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı.

Üstün, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.