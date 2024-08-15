Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

THY seferlerine tayfun engeli

Türk Hava Yolları, Tokyo'da beklenen tayfun nedeniyle yarın Haneda Havalimanı'nda yapılması planlanan seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 15.08.2024 12:36
  • Giriş: 15.08.2024 12:36
  • Güncelleme: 15.08.2024 12:42
Kaynak: DHA
THY seferlerine tayfun engeli
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY), Japonya'da beklenen olumsuz hava koşulları yarın yapılması planlanan seferlerini iptal etti.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haneda meydanda (Tokyo) olumsuz hava koşulları nedeniyle (tayfun beklentisi) 16 Ağustos tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu THY sitesinden veya çağrı merkezinden bilgi alabileceği ifade edildi.

BirGün'e Abone Ol