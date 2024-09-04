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THY, Şili seferlerine 18 Aralık'ta başlıyor

THY, Güney Amerika'da Şili seferlerine 18 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Güncel
  • 04.09.2024 10:18
  • Giriş: 04.09.2024 10:18
  • Güncelleme: 04.09.2024 10:20
Kaynak: AA
THY, Şili seferlerine 18 Aralık'ta başlıyor
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY) Güney Amerika ülkesine Şili seferlerine 18 Aralık'ta başlayacak.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yüksekten uçmaya devam ediyoruz.18 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şili'ye haftada 4 uçuş ile başlıyoruz. İstanbul THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" dedi.

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