THY uçağı acil iniş yaptı

THY’nin İstanbul-Manchester uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağı kabinden duman yükselmesi nedeniyle Manchester Havalimanı’na acil iniş yaptı. Taksi yolunda dumanların artması üzerine motorları kapatılan uçak park alanına araçlarla çekildi. Uçakta hidrolik arıza meydana geldiği açıklandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Manchester seferini gerçekleştiren TC-JIT tescilli Airbus A330 tipi uçak, 277 yolcusuyla Manchester'a iniş yaptığı sırada pilotlar kabin bölgesinden yanık kokusu olduğunu belirterek acil iniş talep etti.

Kule bu sırada havaalanında tüm iniş ve kalkışları durdurarak THY uçağına iniş izni verdi. İlk denemede pisti pas geçen pilot, ikinci denemede havaalanına indi.

PİLOTLAR MOTORLARI KAPATTI

Havaalanı ekipleri pistten taksi yoluna çıkan uçaktan dumanlar çıktığını belirledi. Kulenin çağrısı üzerine pilotlar, motorları kapattı ve uçağın buradan sonra push back aracı ile park pozisyonuna çekilmesi kararlaştırıldı.

Yolcular indirildikten sonra uçak bakıma alındı ve dönüş uçuşu iptal edildi. Havalimanı sözcüsü, uçakta hidrolik bir arıza meydana geldiğini ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.