THY uçağı türbülansa girdi, 6 kişi yaralandı: Görüntüler ortaya çıktı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi.

THY Basın Müşarvirliği'nden yapılan açıklamada türbülans nedeniyle 4 yolcu ile 2 kabin memurunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UÇAKTA 214 YOLCU VARDI

“TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır” diyen Üstün, uçağın sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

2 YOLCU HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Üstün, “Sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 4 yolcu ve 2 kabin memurunun yaralandığı olayın uçak içi görüntüleri ortaya çıktı.

THY’ye ait TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei uçuşunu yapan TC-JJE kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Taipei meydanına inişe kısa bir süre kala türbülans girmişti. Olayda 214 yolcu ve 17 kişilik uçuş ekibinin bulunduğu uçakta 4 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralanmıştı.

Taipei inişini sorunsuz şekilde gerçekleştiren THY uçağında şiddetli türbülansın ardından oluşan manzara tüyler ürpertti.

Uçakta bulunan kadın yolculardan biri yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı.