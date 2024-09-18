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THY uçağında ‘10 tane fabrikam var’ diyerek saldıran yolcu tutuklandı

THY'nin İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 18.09.2024 00:45
  • Giriş: 18.09.2024 00:45
  • Güncelleme: 18.09.2024 00:51
Kaynak: DHA
THY uçağında ‘10 tane fabrikam var’ diyerek saldıran yolcu tutuklandı
İHA

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı. B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Londra seferini gerçekleştirecek uçağında rutin bir işlem nedeniyle yolcu B.G'nin arka sıradaki koltuğa geçmesi istendi. Yolcu ise bunun üzerine kabin ekibine saldırgan tavırlar sergileyerek hakaret etti. Polis çağrılmasına rağmen sakinleşmeyen yolcu “Bana dokunamazsın, benim 10 tane fabrikam var” ifadeleriyle gündeme geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yolcunun kara listeye eklendiğini ve uçağa maddi hasar verdiği için hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

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