THY ve AJet duyurdu: 1 Ocak'ta 114 uçuş iptal edildi

Yeni yılla birlikte etkisini göstermeye başlayan olumsuz hava koşulları hayatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları ve AJet, olumsuz hava koşullarından dolayı doğu bölgelerine bazı uçuşların bugün karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY: 50 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 01 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" ifadelerini kaydetti.

AJET 64 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki uçuşların iptal edildiğini şu sözlerle duyurdu:

"Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz"