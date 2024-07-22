THY ve AJET’te yaşanan skandallar yurttaşı isyan ettirdi: Vatandaşı soyma yolları

THY ve iştiraki AJET’te yaşanan skandallar yurttaşı isyan ettirdi. Biletlerde fahiş artışlar yaşanırken, AKP’ye yakın cemaatlere bedava bilet verilmesi ise tepki çekti.

HABER MERKEZİ

Türk Hava Yolları (THY) ve iştiraki AJET’te yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yurt dışı hatlarda uçak biletlerinde fahiş artışlar yaşanırken, İsmailağa, KADDER, TÜGVA gibi AKP’ye yakın cemaat ve kuruluşlara bedava bilet ve pek çok ayrıcalık tanınması tepki çekti.

THY’nin Almanya’da örgütlü Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’na (DİDF) üye işçi ailelerinden yüzlerce avroluk bilet paraları tahsil edilirken AKP’nin yan kolu gibi çalışan UID üyelerine bedava bilet ve ayrıcalıklar sunulması tepki yarattı. Evrensel Gazetesi’nde THY’nin başka pek çok kuruluşa da bedava bilet, indirim ve ayrıcalıklar sunduğunu manşetten duyurdu. CHP Yurtdışı Örgütlenmeden sorumlu PM üyesi Mehmet Tüm de son dönemde THY’de ve iştiraki olan AJet’te yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı.

"THY’NİN BİR KAMU ŞİRKETİ OLDUĞU UNUTULMUŞ"

Tüm, açıklamasında; uçuşlarda yaşanan gecikmelere, rezervasyon iptallerine, yurt dışı hatlarındaki biletlerdeki fahiş artışlara, bazı tarikat ve cemaatlere sağlanan özel indirimlerin yurtdışında yaşayan vatandaşlar arasında rahatsızlıklara neden olduğuna değindi.

Tüm, "THY artık ulusal bir hava yolu olmaktan çıkıp adeta vatandaşı havada soyma yollarına dönüşmüştür. AKP iktidarı, kamu kaynaklarını vatandaşımız yararına kullanmak yerine tarikatlar ve cemaatlere alan açmaya devam ediyor. Özellikle bu yaz aylarında memleketlerine gelmek isteyen, çocuklarını vatanlarında akrabaları ile buluşturmak isteyen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, uygulanan ücret politikası yüzünden gelemiyorlar. Dünyada kendi vatandaşını soymak isteyen hiçbir hava yolu şirketi yoktur. Bunun tek örneği THY’dir. Önde gelen tüm hava yolu şirketleri kendi vatandaşlarına özel bilet tarifesi uygularken THY adeta vatandaşlarımızı cezalandırarak ülkeye gelmelerine engel olmaktadır. Oysa aynı THY geçtiğimiz 3 yıl içerisinde sadece İsmail Ağa derneğine 334 bin dolar bilet desteği sağlamış yani indirim yapmıştır. THY’nin bir kamu şirketi olduğu unutulmuş, bir AKP şirketine dönüştürülmüştür. Birilerinin çocukları maaş alacak, birileri yüksek huzur hakkı alacak diye insanımızı yüksek bilet fiyatına mahkum edemezsiniz. Bilet ücretleri makul fiyatlara ininceye kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.