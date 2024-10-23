Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti

THY ve Pegasus, 1 Kasım’a kadar İran'a düzenlenmesi beklenen seferlerini iptal etti. Seferlerin, İsrail'in İran'a yönelik düzenlemesi beklenen saldırısı nedeniyle durdurulduğu ifade edildi.

Güncel
  • 23.10.2024 10:38
  • Giriş: 23.10.2024 10:38
  • Güncelleme: 23.10.2024 11:46
Kaynak: AA
THY ve Pegasus, İran uçuşlarını 1 Kasım'a kadar iptal etti
Fotoğraf: AA

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar nedeniyle bu ülkeye yapacağı seferleri 1 Kasım'a kadar durdurma kararı aldı.

Güvenlik sebebiyle daha önce Lübnan seferlerini durduran THY ve Pegasus, aynı gerekçe ile İran seferlerini de iptal etti.

Pegasus, 1 Kasım'a kadar İran'ın başkenti Tahran ile Şiraz ve İsfahan kentlerine uçuş yapmayacak.

THY de İran'ın birçok kentine yaptığı uçuşları 1 Kasım'a kadar durdurdu.

BirGün'e Abone Ol