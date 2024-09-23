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THY ve Pegasus'un yarın yapılacak Beyrut seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, yarın yapılması planlanan İstanbul-Beyrut seferlerini iptal etti.

Güncel
  • 23.09.2024 23:48
  • Giriş: 23.09.2024 23:48
  • Güncelleme: 23.09.2024 23:49
Kaynak: AA
THY ve Pegasus'un yarın yapılacak Beyrut seferleri iptal edildi
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, yarın yapılması planlanan İstanbul-Beyrut seferlerini iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle yarın yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.

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