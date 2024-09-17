THY ve SunExpress uçakları birbirlerine tehlikeli yaklaştı: Soruşturma başlatıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Madrid-İstanbul ve SunExpress'in Dalaman Londra Gatwick seferini yapan uçağı Kuzey Makedonya Hava Sahasında tehlikeli bir şekilde birbirine yaklaştı.

Trafik Çarpışma Önleme Sistemi (TCAS) uyarısı sonrasında uçaklar kaçınma manevrası yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: İHA

OLAY 36 BİN FEET İRTİFADA GERÇEKLEŞTİ

7 Eylül tarihinde Makedonya Hava Sahası'nda meydana gelen olayda, THY'ye ve SunExpress'e ait iki yolcu uçağı tehlikeli bir yakınlaşma içine girdi. 36 bin feet irtifada gerçekleştirilen uçuşta Üsküp semalarında TCAS uyarı verdi.

Sistem Boeing'e tırmanma bilgisi verdi. Karşı taraftan gelen THY uçağının kokpitindeki TCAS da pilotlara alçalma talimatı verdi. Pilotlar 34 bin feet irtifaya alçaldı.

Pilotların, TCAS uyarılarına uygun şekilde manevra yapmasının ardından her iki uçak da sorunsuz şekilde uçuşlarına devam etti.

Olayla ilgili Kuzey Makedonya Sivil Havacılık Otoritesi tarafından "ciddi" statüsünde bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.