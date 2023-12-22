THY yarın yapılması planlanan 41 seferini iptal etti

TÜRK Hava Yolları, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan kalkış ve varış olmak üzere toplam 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.

22.12.2023 23:23 Giriş: 22.12.2023 23:23

Güncelleme: 22.12.2023 23:26 Kaynak: DHA

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AA

Türk Hava Yolları, İstanbul havalimanı çıkış/varışlı toplam 41 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur" ifadelerini kullandı. Açıklamada, iptal edilen uçuşlarla ilgili olarak güncel bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

