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THY, yarınki bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı

THY, olumsuz hava koşullar nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 22.02.2025 12:20
  • Giriş: 22.02.2025 12:20
  • Güncelleme: 22.02.2025 12:24
THY, yarınki bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamaya neden oldu.

THY, yarın, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferleri iptal etti.

Havayolu şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz" denildi.

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