THY yöneticileri uçuyor: 702 milyon TL’lik maddi menfaat

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkına yapılan zammıyla gündeme gelen THY’nin 2025 yılına yönelik mali raporu hazırlandı.

2025 yılı 1 Ocak -31 Aralık dönemini kapsayan rapor, THY’nin reklam için yaptığı fahiş harcamalar ile yöneticilerine sağladığı maddi menfaatin büyüklüğünün 2025 yılında da devam ettiğini ortaya koydu.

THY’nin, 2025 yılında reklam ve tanıtım için harcadığı para kayıtlara 6 milyar 976 milyon TL olarak geçti.

Kurum, 2025’te dışarıdan aldığı müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri için ise 1 milyar 366 milyon TL ödedi.

YÖNETİCİLERE MENFAAT

THY’nin 12 aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para da mali raporla gözler önüne serildi.

Rapora göre, 2024 yılında 633 milyon TL olan THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarı, 2025 yılında 702 milyon TL’ye yükseldi.

REKLAMA SAÇILAN PARALAR

2025’in yılında reklam ve tanıtım için 6,9 milyar TL harcayan THY’nin reklam giderlerinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkat çekti.

Kurumun, reklam için ödediği para yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2020: 561 milyon TL





561 milyon TL 2021: 696 milyon TL





696 milyon TL 2022: 1 milyar 847 milyon TL





1 milyar 847 milyon TL 2023: 4 milyar 694 milyon TL





4 milyar 694 milyon TL 2024: 7 milyar 140 milyon TL





7 milyar 140 milyon TL 2025: 6 milyar 976 milyon TL



