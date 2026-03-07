THY yöneticileri uçuyor: 702 milyon TL’lik maddi menfaat
THY, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu, AKP’li Şükrü Ecertaş’ın da aralarında yer aldığı yöneticilerine 2025 yılında 702 milyon TL’lik maddi menfaat sağladı. Kurum, reklam ve tanıtım için ise 6,9 milyar TL harcadı.
Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkına yapılan zammıyla gündeme gelen THY’nin 2025 yılına yönelik mali raporu hazırlandı.
2025 yılı 1 Ocak -31 Aralık dönemini kapsayan rapor, THY’nin reklam için yaptığı fahiş harcamalar ile yöneticilerine sağladığı maddi menfaatin büyüklüğünün 2025 yılında da devam ettiğini ortaya koydu.
THY’nin, 2025 yılında reklam ve tanıtım için harcadığı para kayıtlara 6 milyar 976 milyon TL olarak geçti.
Kurum, 2025’te dışarıdan aldığı müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri için ise 1 milyar 366 milyon TL ödedi.
YÖNETİCİLERE MENFAAT
THY’nin 12 aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para da mali raporla gözler önüne serildi.
Rapora göre, 2024 yılında 633 milyon TL olan THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarı, 2025 yılında 702 milyon TL’ye yükseldi.
REKLAMA SAÇILAN PARALAR
2025’in yılında reklam ve tanıtım için 6,9 milyar TL harcayan THY’nin reklam giderlerinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkat çekti.
Kurumun, reklam için ödediği para yıllara göre şöyle gerçekleşti:
- 2020: 561 milyon TL
- 2021: 696 milyon TL
- 2022: 1 milyar 847 milyon TL
- 2023: 4 milyar 694 milyon TL
- 2024: 7 milyar 140 milyon TL
- 2025: 6 milyar 976 milyon TL
YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
THY’nin 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar kapsamında kurumun yönetiminde büyük değişiklikler yaşandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile Fatmanur Altun’un THY Yönetim Kurulu’nda sona eren görevleri uzatılmadı.
Keskin ve Altun’un yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile iş insanı Gülden Nacar atandı.
Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Melih Şükrü Ecertaş ise yönetim kurulunda görevine devam etti.