THY yöneticilerine rekor maddi menfaat: Yandaşlar uçuyor!

Saray’ın propaganda merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ile Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Şükrü Ecertaş’ın da aralarında olduğu yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı zammıyla gündeme gelen THY’nin üç aylık mali raporu hazırlandı.

REKLAMA 1 MİLYAR LİRA

Ocak-Mart 2025 dönemini kapsayan rapor, THY’nin reklam için yaptığı fahiş harcama ile yöneticilerine sağladığı maddi menfaatin büyüklüğünü ortaya koydu. THY’nin 2025’in ilk üç ayına yönelik mali raporu tamamlandı. Kurumun Ocak-Mart 205 döneminde reklam için yaptığı harcamanın, 1 milyar TL’yi aştığı öğrenildi.

2024 yılında reklam ve tanıtım için 7 milyar 140 milyon TL harcayan THY, 2025 yılında da kesenin ağzını açtı. Reklam ve tanıtım için 2025 yılının ilk çeyreğinde THY tarafından harcanan para kayıtlara, 1 milyar 80 milyon TL olarak geçti.

THY’nin, 31 Mart’ta sona eren üç aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para da mali raporla gözler önüne serildi. Buna göre, 2024’ün ilk çeyreğinde 78 milyon TL olan THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarı, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 105’lik artışla 160 milyon TL’ye ulaştı.

PARA SAÇILIYOR

2025’in ilk çeyreğinde reklam ve tanıtım için 1 milyar TL’den fazla para harcayan THY’nin reklam giderleri dudak uçuklatıyor. Kurumun, reklam için ödediği para, 2018-2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2018: 915 milyon TL.

• 2019: 994 milyon TL.

• 2020: 561 milyon TL.

• 2021: 696 milyon TL.

• 2022: 1 milyar 847 milyon TL

• 2023: 4 milyar 694 milyon TL

• 2024: 7 milyar 140 milyon TL