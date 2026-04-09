THY Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Murat Şeker getirildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Şeker, Genel Müdürlüğe ise Ahmet Olmuştur getirildi.

THY’nin Olağan Genel toplantısı bugün havayolu şirketinin Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. Yapılan toplantının THY’de görev değişimi yaşandı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Ortaklığımızda Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Bilal Ekşi'nin emekli olarak ayrılması sebebiyle Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Ahmet Olmuştur'un Genel Müdür olarak atanmasına; Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı olarak görev yapan Sayın Metin Gülşen'in Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak atanmasına; Satış Başkanı (1.Bölge) olarak görev yapan Sayın Harun Baştürk'ün Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Türk Hava Yolları olarak aramızdan ayrılan Sayın Bilal Ekşi'ye Ortaklığımıza yaptıkları değerli katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılarının devamını diliyoruz. Ortaklığımız İcra Komitesi Başkanı ve İcra Komitesi Üyesi Sayın Prof. Dr. Ahmet Bolat emekli olmak, İcra Komitesi Üyesi Ramazan Sarı istifa etmek suretiyle görevlerinden ayrılmışlardır. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca münhal bulunan İcra Komitesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Murat Şeker'in, münhal bulunan İcra komitesi Üyeliklerine Sayın Ahmet Olmuştur ve Sayın Metin Gülşen'in atanmalarına karar verilmiştir" denildi.

MURAT ŞEKER KİMDİR

Prof. Dr. Murat Şeker'in profesyonel kariyeri, küresel finans kuruluşlarındaki başarılarıyla dikkat çekmektedir. 2008-2013 yılları arasında ABD'de Dünya Bankası bünyesinde ekonomist olarak görev yapan Şeker, gelişmekte olan ülkelerde inovasyon, girişimcilik ve uluslararası ticaret gibi stratejik alanlarda politika raporları hazırladı. Türkiye'ye dönüşünün ardından 2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası'nda Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev aldı. Bu dönemde bankanın uluslararası fonlama süreçlerini yöneten Şeker, aynı zamanda Ziraat Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Sigorta şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Temmuz 2016'da Türk Hava Yolları'na Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak atanan Murat Şeker, kurumun finansal verimlilik ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinde kilit rol oynamıştır. 2021 yılında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Şeker, aynı zamanda SunExpress Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktaydı.

AHMET OLMUŞTUR KİMDİR

İş hayatına 2000 yılında Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi’nde yarı zamanlı olarak başlamış; lisansüstü eğitiminin ardından yeniden Türk Hava Yolları’nda Gelir Yönetimi Başkanlığı’nda Uçuş Analisti olarak görev almıştır. Sonraki yıllarda aynı Başkanlık bünyesinde; Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Müdürü, Gelir Yönetimi Başkanı gibi çeşitli unvanlarla görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren Türk Hava Yolları’nda aynı iş alanlarından sorumlu fakat farklı unvanlar altında, 2023 yılına kadar Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; 2023 yılından bu yana ise Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görevini yürütüyordu. (DHA)