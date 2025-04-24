THY, yurt içi biletlerde 1 haftalık tavan fiyatı açıkladı
THY, dün İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından duyurduğu tavan bilet fiyatlarını bin TL artırdı. Buna göre 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarda, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatı 2 bin 850 lira olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarda, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik" ifadesini kullandı.
Üstün, dün İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından yurt içi tavan bilet fiyatının 1750 TL olarak belirlediklerini ve ihtiyaç halinde ek seferlerin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
Bugün tavan fiyat güncellenerek yaklaşık bin TL artırıldı.