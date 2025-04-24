THY, yurt içi biletlerde 1 haftalık tavan fiyatı açıkladı

Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarda, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik" ifadesini kullandı.

Üstün, dün İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından yurt içi tavan bilet fiyatının 1750 TL olarak belirlediklerini ve ihtiyaç halinde ek seferlerin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Bugün tavan fiyat güncellenerek yaklaşık bin TL artırıldı.