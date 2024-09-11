THY’de huzurlar çok yerinde: Para yöneticilere reklama gidiyor

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun ile AKP Gençlik Kolları eski başkanı, Kartal İHL mezunu Melih Şükrü Ecertaş’ın da yönetiminde yer aldığı THY, huzur hakları ve reklam harcamaları ile öne çıkıyor.

AKP iktidarlarında tartışmalı hale gelen kurumların arasında yer alan THY’nin 2015’te 563 milyon TL olan reklam ve tanıtım harcaması 2024’ün Ocak-Haziran döneminde 2,7 milyar TL’ye ulaşıyor.

Kurumdaki yöneticilerin huzur hakları da Temmuz 2024 itibarıyla 132 bin TL olarak ödeniyor. AKP iktidarlarında tartışmalı hale gelen kurumların arasında THY’de yer alıyor. THY’nin reklam harcaması ve yöneticilerine ödediği huzur hakkında yaşanan çarpıcı artış da dikkati çekiyor.

THY’nin 2015 yılında 563 milyon TL olan reklam ve tanıtım harcamasında Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 385’lik artış kaydediliyor. Kurumun reklam ve tanıtım harcaması 2016-2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralanıyor:

•2016: 634 milyon TL.

•2017: 610 milyon TL.

•2018: 915 milyon TL.

•2019: 994 milyon TL.

•2020: 561 milyon TL.

•2021: 696 milyon TL.

•2022: 1 milyar 847 milyon TL

•2023: 4 milyar 694 milyon TL

•2024 (Ocak-Haziran): 2 milyar 732 milyon TL

HUZUR HAKKI TIRMANIYOR

Türk Hava Yolları’nın yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarına sağladığı mali hakların büyüklüğü de “Bu kadarı da olmaz” dedirtiyor. Kurumun mali haklara yönelik raporları, yöneticilere sağlanan maddi menfaatin yıllar itibarıyla katlanarak arttığını ortaya koyuyor.

Mart 2022’de 25 bin TL olan THY yöneticilerine ödenen huzur hakkı kayıtlara şöyle geçiyor:

•Temmuz 2022: 36 bin 837 TL

•Ocak 2023: 44 bin 205 TL

•Temmuz 2023: 62 bin 329 TL

•Ocak 2023: 102 bin TL

•Temmuz 2024: 132 bin TL