THY’de menfaat ve reklam uçuşta

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı zammıyla gündeme gelen THY’nin 2025’in ilk yarısına yönelik mali raporu hazırlandı. Ocak-Haziran 2025 dönemini kapsayan rapor, THY’nin reklam için yaptığı fahiş harcamalar ile yöneticilerine sağladığı maddi menfaatin büyüklüğünün, 2025 yılında da devam ettiğini ortaya koydu.

THY’nin 2025 yılının ilk altı ayına yönelik mali raporu tamamlandı. Kurumun Ocak-Haziran 2025 döneminde reklam için yaptığı harcamanın, 3 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi.

THY’nin, Ocak-Haziran 2025 döneminde reklam ve tanıtım için harcadığı para kayıtlara, 2 milyar 713 milyon TL olarak geçti. Kurum, 2025’ yılının ilk yarısında, dışarıdan aldığı müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri için de 538 milyon TL ödedi.

YÖNETİCİLERE MENFAAT

THY’nin, 30 Haziran 2025 yılında sona eren altı aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para da mali raporla gözler önüne serildi. Buna göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde 208 milyon TL olan THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarı, Ocak-Haziran 2025 döneminde 322 milyon TL'ye fırladı.

TANITIMA PARA SAÇILDI

Kurumun, reklam için ödediği para, 2018-2025 döneminde yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2018: 915 milyon TL

2019: 934 milyon TL

2020: 561 milyon TL

2021: 696 milyon TL

2022: 1 milyar 847 milyon TL

2023: 4 milyar 694 milyon TL

2024: 7 milyar 140 milyon TL

2025 (Ocak-Haziran): 2 milyar 713 milyon TL