THY’de menfaat ve reklam uçuşta
THY’nin, Ocak-Haziran 2024 döneminde 208 milyon TL olan yöneticilerine sağladığı maddi menfaat tutarı, 2025’in ilk yarısında 322 milyon TL’ye ulaştı. Kurum, 2025’in ilk yarısında 2,7 milyar TL reklam harcaması yaptı.
Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı zammıyla gündeme gelen THY’nin 2025’in ilk yarısına yönelik mali raporu hazırlandı. Ocak-Haziran 2025 dönemini kapsayan rapor, THY’nin reklam için yaptığı fahiş harcamalar ile yöneticilerine sağladığı maddi menfaatin büyüklüğünün, 2025 yılında da devam ettiğini ortaya koydu.
THY’nin 2025 yılının ilk altı ayına yönelik mali raporu tamamlandı. Kurumun Ocak-Haziran 2025 döneminde reklam için yaptığı harcamanın, 3 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi.
THY’nin, Ocak-Haziran 2025 döneminde reklam ve tanıtım için harcadığı para kayıtlara, 2 milyar 713 milyon TL olarak geçti. Kurum, 2025’ yılının ilk yarısında, dışarıdan aldığı müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri için de 538 milyon TL ödedi.
YÖNETİCİLERE MENFAAT
THY’nin, 30 Haziran 2025 yılında sona eren altı aylık hesap döneminde, grupta görev alan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödediği para da mali raporla gözler önüne serildi. Buna göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde 208 milyon TL olan THY yöneticilerine sağlanan maddi menfaat tutarı, Ocak-Haziran 2025 döneminde 322 milyon TL'ye fırladı.
TANITIMA PARA SAÇILDI
Kurumun, reklam için ödediği para, 2018-2025 döneminde yıllara göre şöyle gerçekleşti:
2018: 915 milyon TL
2019: 934 milyon TL
2020: 561 milyon TL
2021: 696 milyon TL
2022: 1 milyar 847 milyon TL
2023: 4 milyar 694 milyon TL
2024: 7 milyar 140 milyon TL
2025 (Ocak-Haziran): 2 milyar 713 milyon TL
THY’nin 21 Mayıs 2025'te yaptığı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda önemli değişiklikler yapıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile Fatmanur Altun’un THY Yönetim Kurulu’ndaki görevleri sona erdi. Keskin ve Altun’un yerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile iş insanı Gülden Nacar atandı. Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Melih Şükrü Ecertaş ise yönetim kurulunda görevine devam etti.