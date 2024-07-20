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THY’den açıklama: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden THY, sorunun tamamen giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

Güncel
  • 20.07.2024 14:00
  • Giriş: 20.07.2024 14:00
  • Güncelleme: 20.07.2024 14:05
Kaynak: İHA
THY’den açıklama: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
Fotoğraf: Pixabay

Küresel çapta yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle çok sayıda seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), son duruma ilişkin açıklama yaptı.

THY’nin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik aksaklığın tamamen giderildiği ve operasyonların normale döndüğü belirtildi.

THY tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz."

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