THY’den bayram tatili için ek sefer: 297 uçuş planlandı

Bayram tatili ile okulların ikinci dönem ara tatilinin birleşmesi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 297 ek sefer düzenleyeceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm misafirlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, güvenli ve keyifli yolculuklar diliyoruz" dedi.