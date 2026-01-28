THY’den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa’ya yönelik yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında gidiş-dönüş, tüm vergiler dahil biletler 159 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

THY İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı çıkışlı kampanya; İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç’te bulunan toplam 23 noktayı kapsıyor.

Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, 3 Şubat’a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor. Kampanyalı biletlerle yapılacak seyahatler ise 28 Ocak–10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Ekonomi sınıfında geçerli olan 159 dolardan başlayan fiyatlar, THY’nin resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletler için uygulanacak. Bilet satış ofisleri ve acentelerde fiyatların değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgilere THY’nin internet sitesi, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi ve satış ofisleri üzerinden ulaşılabiliyor.