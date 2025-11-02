THY’den Reha Muhtar kararı: Kara listeye alındı
İstanbul Havalimanı’nda personelle tartışan Reha Muhtar, Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alındı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için önceliktir” açıklamasını yaptı.
Uçağı kaçırdığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda personelle tartışan Reha Muhtar, Türk Hava Yolları (THY) tarafından uçuşlardan men edilerek kara listeye alındı.
Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Üstün açıklamasında, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.
Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 2, 2025
Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir.
Uçuş güvenliği ve insana…