THY’den sefer iptali açıklaması

Türk Hava Yolları'nın (THY) Diyarbakır ve Irak’ın başkenti Bağdat’a yapacağı bazı seferler iptal edildi.

THY, uçak seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Şirket, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Diyarbakır ve Irak’ın başkenti Bağdat’a bugün yapacağı bazı seferleri karşılıklı olarak iptal etti.

MAPUTO'YA BUGÜNKÜ SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Havayolu şirketi ayrıca bugün ki Johannesburg-Maputo ve Maputo-Johannesburg ara bacak seferlerinde durdurulduğunu açıkladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Maputo'da (Mozambik) yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 26 Aralık tarihli aşağıdaki ara bacak seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "TK 38 Johannesburg-Maputo" ile "TK 39 Maputo-Johannesburg" tarifeli seferlerin yapılamayacağı belirtildi.