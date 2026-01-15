THY’nin İstanbul–Barselona uçağında bomba tehdidi prosedürü

Türk Hava Yolları, İstanbul–Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçuşta yaşanan güvenlik olayıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Barselona’ya yaklaşma sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediğinin belirlendiği bildirildi.

Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürlerin derhal uygulamaya alındığı belirtildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, uçağın emniyetli şekilde iniş yaptığı, ardından kontrollerin ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Sürecin, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde devam ettiği vurgulandı.

Üstün'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

