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THY’nin İstanbul seferleri iptal

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY’nin İstanbul kalkışlı ve inişli 56 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 28.11.2023 15:38
  • Giriş: 28.11.2023 15:38
  • Güncelleme: 28.11.2023 15:39
THY’nin İstanbul seferleri iptal
Fotoğraf: DepoPhotos

X hesabından açıklama yapan Üstün, seferlerin Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) uyarısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Üstün’ün açıklaması şöyle: “Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir.”

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