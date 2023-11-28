THY’nin İstanbul seferleri iptal
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY’nin İstanbul kalkışlı ve inişli 56 seferinin iptal edildiğini duyurdu.
X hesabından açıklama yapan Üstün, seferlerin Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) uyarısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Üstün’ün açıklaması şöyle: “Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir.”
Değerli misafirlerimiz;— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 28, 2023
28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.
İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal…