THY’nin paraları reklama uçmuş

AKP’li Şükrü Ecertaş ve Fatmanur Altun’un da aralarında olduğu yöneticilerinin yüksek maaşları ile tartışılan THY, yılın ilk yarısında reklama para saçtı. Şirket ilk 6 ayda 2,7 milyar TL’lik reklam harcaması yaptı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun ile AKP Gençlik Kolları eski Başkanı, Kartal İHL mezunu Melih Şükrü Ecertaş’ın da aralarında olduğu yönetim kurulu üyelerine ödediği maaşlar ile gündeme gelen THY’nin, 2024’ün ilk yarısında reklama para saçtığı öğrenildi. Çalışanlarının mali haklarını gözetmediği gerekçesiyle eleştirilen şirketin Ocak-Haziran 2024 dönemindeki reklam harcaması, 3 milyar TL'ye dayandı.

THY’nin 2024’ün ilk yarısına yönelik mali tabloları hazırlandı. Kurumun Ocak-Haziran 2024 döneminde reklam ve tanıtım için yaptığı harcama, Ocak-Haziran 2023 dönemine göre yüzde 159 arttı.

HARCAMA KATLANDI

Reklam ve tanıtım için 2023 yılının ilk yarısında 1 milyar 719 milyon TL harcayan THY, 2024 yılına da hızlı başladı. Kurum, 2024 yılının ilk altı ayında reklam ve tanıtım için 2 milyar 732 milyon TL kullandı. Reklam ve tanıtım için 2024’ün ilk yarısında kullanılan para, 1,7 milyar TL’lik reklam harcamasına imza atılan 2023 yılının aynı dönemini 1,5’e katladı.

THY’nin reklam ve tanıtım için ödediği tutarda yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. 2015’te 563 milyon TL, 2017’de 910 milyon TL, 2019 yılında ise 994 milyon TL olan THY’nin reklam harcaması, Ocak 2021-Mart 2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 696 milyon TL

• 2022: 1 milyar 847 milyon TL

• 2023: 4 milyar 694 milyon TL

• 2024 (Ocak-Haziran): 2 milyar 732 milyon TL

THY’nin, Ocak-Haziran 2024 dönemine yönelik diğer bazı gider kalemlerine de mali raporda yer verildi. Kurumun altı aylık kira gideri 417 milyon TL, müşavirlik ve danışmanlık gideri ise 442 milyon TL olarak gerçekleşti. Bakım için kullanılan kaynak ise kayıtlara 16 milyar 313 milyon TL olarak geçti. Kurumum çağrı merkezi hizmet alımı için kullandığı kaynağın ise 535 milyon TL olduğu bildirildi.

Fatmanur Altun ile AKP’li Melih Ecertaş’ın yönetiminde yer aldığı THY’de Mart 2022’de 25 bin TL olan huzur hakkı, birbiri ardına yapılan zamlar ile 132 bin TL’ye ulaştı. Kurumdaki huzur hakkı ödemeleri bazı dönemlere göre şöyle yapıldı:

• Temmuz 2022: 36 bin 837 TL

• Ocak 2023: 44 bin 205 TL

• Temmuz 2023: 62 bin 329 TL

• Ocak 2023: 102 bin TL

• Temmuz 2024: 132 bin TL