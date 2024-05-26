THY’ye 102 bin TL huzur hakkı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun ile AKP Gençlik Kolları eski başkanı Melih Ecertaş’ın yönetiminde yer aldığı THY’de 25 bin TL olan huzur hakkı, iki yılda dört kere zamlanarak 102 bin TL’ye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerine yönelik olağan genel kurul toplantısı, 24 Mayıs 2024 tarihinde düzenlendi.

Toplantının gündem maddeleri arasında yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri ve ikramiye tutarları da yer aldı.

Kurum, yönetim kurulu üyelerinin halihazırda aldıkları net huzur haklarında herhangi bir artırıma gitmeme kararı alırken mevcut huzur hakkının 102 bin TL olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ve AKP Gençlik Kolları eski başkanı Melih Ecertaş’ın da yönetiminde yer aldığı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı tamamladı. 24 Mayıs’ta gerçekleşen toplantıda dikkati çeken gelişmeler yaşandı.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

29 Mart 2022 tarihli toplantıda 25 bin TL olarak belirlenen yöneticilere ödenen huzur hakkı ücreti, 24 Mayıs 2024 tarihine kadar dört kere zam gördü. THY yöneticilerinin huzur hakkı Temmuz 2022, Ocak 2023 ve Temmuz 2023’te sırasıyla 36 bin 837 TL, 44 bin 205 TL ve 62 bin 329 TL ile ifade edildi. Kurumdaki yöneticilerin huzur hakkının, Mayıs 2024 itibarıyla 102 bin TL olduğu belirtildi.

Mart 2022’den Mayıs 2024’e kadar dört kere zam gören THY yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkına temmuz ayında bir zam daha yapılacağı kaydedildi. Zammın ardından kurumdaki huzur haklarının 132 bin TL’ye yükseleceği dile getirildi.

THY Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, dönemlere göre şöyle sıralandı:

Mart 2022: 25 bin TL

Temmuz 2022: 36 bin 837 TL

Ocak 2023: 44 bin 205 TL

Temmuz 2023: 62 bin 329 TL

Ocak 2023: 102 bin TL

YÖNETİMDE TANIDIK İSİMLER

2019 yılında, “Yönetiminde 80’e yakın Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu var” iddiası ile gündeme gelen THY’nin mevcut Yönetim Kurulu’nda dikkati çeken isimler yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ile Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Melih Şükrü Ecertaş da THY Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunuyor.