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Tianjin Bohai Bank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Ajans Haberleri
  • 17.12.2023 11:20
  • Giriş: 17.12.2023 11:20
  • Güncelleme: 17.12.2023 11:21
Kaynak: AA
Tianjin Bohai Bank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Tianjin Bohai Bank ile B Grubu'nu ikinci basamakta bitiren Dentil Praia karşı karşıya geldi.

Tianjin Bohai Bank, karşılaşmadan 25-23, 25-20, 17-25 ve 25-19'lık setlerle 3-1 galip ayrıldı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.

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