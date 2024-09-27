Tıbba emniyet kemeri şartı

Her geçen yıl nitelikleriyle daha da tartışmalı hale gelen üniversitelerde, ‘bir kişiyi işaret ettiği’ iddia edilen akademik kadro ilanlarına yenisi eklendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin, Resmi Gazete’de yayımladığı 84 farklı kadro ilanının neredeyse tamamı

bir kişiye özel.

TTB Hukuk Müşavirliği, 2021 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından açılan akademik kadro ilanının iptal edilmesi için dava açmıştı. O dönem yapılan iptal davası başvurusunda, ilanda yer alan “Aranan Şartlar” ve “Başlıca Eser” ifadelerinin belirli bir adayı işaret ettiğine dikkat çekilirken, kişiye/kişilere özgü kriterlerin eşitsizliği doğurduğu, kamu yararı ile akademik değerlere aykırı olduğu belirtilmişti. Buna rağmen SBÜ’nün açtığı yeni kadro ilanda kişiye özel şartlar ve çalışmalardan bazıları şu şekilde:

• Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü: Spor Bilimleri alanında doçent unvanına sahip olmak. Golf oyuncularının ayak basıncı ve postural yapılarının

değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

• Hamidiye Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı: Halk Sağlığı veya Sağlık Yönetimi alanında doçent unvanına sahip olmak. Kadın sağlığı ile tıbbi cihaz ve ilaç maliyet analizleri konularında çalışmaları olmak.

EBELİK İÇİN ÖLÜM ANKSİYETESİ ŞARTI

• Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü: Ebelik veya Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçent unvanına sahip olmak. Ölüm anksiyetesi ile psikososyal iyilik hali arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.

• Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı: Restoratif Diş Tedavisi programında diş hekimliğinde uzmanlık veya doktora yapmış olmak. Ticari olarak satılan diş macunları ve ağız bakımı solüsyonlarının içerikleri konusunda çalışmaları olmak

• Gülhane Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı: Halk Sağlığı alanında doçent unvanına sahip olmak. Emniyet kemeri kullanımının farklı açılardan değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

• Hamidiye Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı: Anatomi alanında doçent ünvanına sahip olmak. Sağlak ve solakların yüz asimetrisi konusunda çalışması olmak.