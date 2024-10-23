Tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdalar hakkındaki karar Resmi Gazete’de

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu’nun beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların geri çekilmesi hakkındaki yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlar Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre; kurumca yürütülen şikayetlerin değerlendirilmesi, denetim, inceleme ve piyasa kontrol süreçlerinde, kullanımının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen ürünler, hatalı veya hatalı olduğundan şüphe edilen ürünler, tüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından bir tehlike arz edebileceği veya kalite hataları olabileceği yönünde somut emareler bulunan ürünler toplanacak.