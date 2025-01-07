Tibet'te 6,8 büyüklüğünde deprem: 95 kişi öldü, 130 kişi yaralandı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 95 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, depremde 95 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN TALİMAT

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı açıklamada, daha fazla can kaybının önlenmesi için topyekun kurtarma çalışmaları yapılması talimatı verdi.

Şi, depremde yaralananların tedavi edilmesi ve ikincil felaketlerin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çalışmaların etkin şekilde ele alınması için azami çaba gösterilmesini isteyen Şi, deprem izleme ve erken uyarı sisteminin güçlendirilmesi, acil kurtarma malzemelerinin tahsis edilmesi, hasarlı altyapının onarımının hızlandırılması, bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve herkes için güvenli ve sıcak bir kışın garanti edilmesi gerektiğini belirtti.