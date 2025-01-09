Tibet’teki depremde can kaybı artıyor

Haber Merkezi

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililerden yapılan açıklamada, birçok yapının yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya, yaralananların sayısının ise 188'e yükseldiği bildirildi.

İlk bilgilere göre 3 bin 609 evde hasar meydana geldiği, mahsur kalan 407 kişinin kurtarıldığı, depremden etkilenen 30 binden fazla kişinin ise farklı yerlere tahliye edildiği aktarıldı.

Bölgede itfaiyeciler, askerler, polis memurları ve profesyonel kurtarma görevlileri de dahil olmak üzere 12 binden fazla personelin görev yaptığı kaydedildi. Önceki gün yerel saatle 09.05'te meydana gelen deprem, Nepal ve Hindistan'da da hissedilmişti.