Ticaret açığı yükselişte

EKONOMİ SERVİSİ

Dış ticaret açığı artmaya devam ediyor. Mayıs ayında ihracat, ithalatı yine karşılamadı.

TÜİK, Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırladığı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında ihracat yıllık yüzde 2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolar oldu.

İhracatta bu ay imalat sanayinin payı yüzde 95 olurken tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0 oldu.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. İthalatta ise bu ay ara mallarının payı yüzde 67,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 17,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4’te kaldı.

Bu ay en yüksek dış satım Almanya’ya yapılırken en yüksek dış alım ise Çin’den gerçekleştirildi. ABD’denin gümrük politikalarının etkili olduğu Çin’in dış ticaretinde yeni pazarlara yönelmesi beklentisi bu verilerle gözler önüne serildi.

Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 96 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 523 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 511 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 221 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 119 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 315 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 261 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 687 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 670 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 517 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,8'ini oluşturdu.

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 6 milyar 468 milyon dolardan 6 milyar 645 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mayıs ayında yüzde 78,9 iken, 2025 Mayıs ayında yüzde 78,9 oldu.

Dış ticaret açığı, yılın ilk 5 ayında 41 milyar dolara ulaşmış oldu.