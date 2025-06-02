Ticaret Bakanı Bolat, Paris’te düzenlenecek OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Paris’te düzenlenecek OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılacak.

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili bilgi verdi.

Yarın Paris'te düzenlenecek etkinliğe katılacağını duyuran Bolat'ın açıklaması şöyle:

"Yarın Paris’te düzenlenecek olan OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılarak; küresel ticaretin mevcut dinamikleri, yapay zeka ve dijitalleşmenin ekonomik yansımaları, iklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilir büyüme politikaları gibi birçok başlıkta ülkemizin duruşunu ve önerilerini paylaşacağız. ‘Serbest Pazarların ve Kurallara Dayalı Ticaretin Güçlendirilmesi’ ve ‘Yenilikçi Politikalarla Kapsayıcı Ekonomik Büyüme’ başlıklı oturumlarda ülkemiz adına konuşma yapacağım. Ayrıca AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Sayın Maros Sefcovic ile gerçekleştireceğimiz ikili görüşmede Türkiye-AB ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin geleceği ve 1 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu’nun hazırlıkları üzerine istişarelerde bulunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; güçlü, dengeli ve sürdürülebilir ticaret politikalarıyla küresel iş birliklerimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."