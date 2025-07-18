Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesi ile ilgili uzun süredir beklenen bir kolaylığın hayata geçtiğini belirtti.

Bakan Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına Schengen vizesinde kolaylık sağlayacak kuralın işletilmesine ilişkin kararı hakkında açıklama yaptı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan son kararla vatandaşlarımızın Schengen vizesi süreçlerinde uzun süredir beklenen bir kolaylık hayata geçmiştir" dedi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"AB nezdinde her platformda, AB Komisyonu’nda, AB Konseyi’nde, Brüksel’de ve üye ülkelerle gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde gerekliliğini her fırsatta dile getirdiğimiz bu gelişme, özellikle ihracatçılarımız ve iş insanlarımızın ticari faaliyetlerini daha etkin ve hızlı yürütebilmeleri açısından da önemli bir kazanımdır. Kararın hem milletimize hem de uluslararası ticaret faaliyeti gösteren girişimcilerimize hayırlar getirmesini dilerim."