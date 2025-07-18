Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için 'Schengen vizesi' hakkında alınan kararla ilgili "Uzun süredir beklenen bir kolaylık hayata geçmiştir" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesi ile ilgili uzun süredir beklenen bir kolaylığın hayata geçtiğini belirtti.
Bakan Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına Schengen vizesinde kolaylık sağlayacak kuralın işletilmesine ilişkin kararı hakkında açıklama yaptı.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan son kararla vatandaşlarımızın Schengen vizesi süreçlerinde uzun süredir beklenen bir kolaylık hayata geçmiştir" dedi.
Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:
"AB nezdinde her platformda, AB Komisyonu’nda, AB Konseyi’nde, Brüksel’de ve üye ülkelerle gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde gerekliliğini her fırsatta dile getirdiğimiz bu gelişme, özellikle ihracatçılarımız ve iş insanlarımızın ticari faaliyetlerini daha etkin ve hızlı yürütebilmeleri açısından da önemli bir kazanımdır. Kararın hem milletimize hem de uluslararası ticaret faaliyeti gösteren girişimcilerimize hayırlar getirmesini dilerim."
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan son kararla, vatandaşlarımızın Schengen vizesi süreçlerinde uzun süredir beklenen bir kolaylık hayata geçmiştir.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 18, 2025
AB nezdinde her platformda, AB Komisyonu'nda, AB Konseyi'nde, Brüksel'de ve üye ülkelerle gerçekleştirdiğimiz ikili… https://t.co/ciDdMNdLJx