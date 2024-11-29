Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ekonomisi son 4 yıldır 17 çeyrektir üst üste büyüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, büyüme rakamlarına ilişkin "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısı güçlenerek üç çeyrektir devam ediyor" dedi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü anımsatan Bolat, "Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme performansını 17 çeyrektir sürdürmüştür" ifadesini kullandı.

Bolat, büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısı güçlenerek üç çeyrektir devam ediyor. Ekonomi programımızın makro çerçevesiyle uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerliyoruz. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülüyor. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, büyümenin dış ticaret temelinde gelişmesine katkı yapıyor."

"ÜRETİMDE BÜYÜME DEVAM EDİYOR"

İhracatın artması ve ithalatın azalmasıyla söz konusu dönemdeki yüzde 3,2'lik büyümenin 1,9 puanının net mal ve hizmet ihracatından geldiğine belirten Bolat, "Üretimde büyüme devam etmekte, fabrikalar çalışmakta, çarklar dönmekte ve istihdam artmaktadır. Dış ticaret, ihracatın mal ve hizmetler olarak artması, ithalatın gerilemesi, böylece dış ticaret açığının azalması sayesinde ekonomik büyümeye net katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİYLE BÜYÜME HIZLANACAK"

Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir yüksek büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamak birinci önceliğimizdir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik olarak destek mekanizmamızı aktif bir şekilde uyguluyor ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. İthalat tarafında ise sanayimizi haksız rekabete ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaya dönük adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz."