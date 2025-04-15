Ticaret Bakanı Bolat, yarın Suriye'ye gidecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanlarıyla Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bolat'ın 16-17 Nisan'da yapacağı ziyarette iş insanları, oda ve birlik başkanları da yer alacak.

Ziyarette, yeni süreçte Suriye'nin ekonomisi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin görüşülmesi planlanıyor.

Ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım, finans ve bankacılık, müteahhitlik, enerji başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağı ziyarette, Bolat da ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Bolat, ziyaret kapsamında, geçici yönetimin Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.