Ticaret Bakanı duyurdu: Esnafa faiz indirimi geliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde gerçekleştirildi.

Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Bolat burada yaptığı esnafın taleplerini her zaman değerlendirdiklerini ve her zaman desteklediklerini iddia etti.

"GEREĞİ YAPILACAK"

"Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf kredisi, Halk Bankası kredilerinde faiz indirimi, finansman maliyeti indirimi konusu, yeni yılın başında inşallah çalışılacak ve uygulamaya alınacak. Hayırlı olsun" diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkincisi, ticari araçlarda biliyorsunuz, 2,5 milyon liraya üst limit esnaf kredisi için yükseltilmişti. Yeni bir uygulama olarak makine alımlarında da üst limit 2,5 milyon liraya yükseltilmiştir. Üçüncü ve herkesin merakla beklediği şu anda bu yılın 10,5 ayı boyunca esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık. Bu, geçen yılın rakamının yüzde 46 daha üzeri bir artış. Bu yıl için gerçekten esnaf destekleri, hükümetimizin büyük gayretleriyle bu yüksek rakama ulaştı ancak çok sayıda bekleyen dosya olduğunu da arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Bu bekleyen dosyalar da 31 Aralık'a kadar inşallah Halk Bankası tarafından raftan indirilip gereği yapılacak."

FATURALANDIRMAYA ERTELEME

Esnaf kredileri verilirken faturalandırma uygulamasında geçen sene bir yıllık erteleme yapıldığını anımsatan Bolat, esnaftan bu yıl için de böyle bir talebin geldiğini söyledi.

Bunun üzerinde de çalışma yaptıklarını anlatan Bolat, "Aradan geçen sürede yapılan çalışmalarda gördük ki esnafımızın biraz daha mühlete ihtiyacı var. Hep birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürler ediyoruz. Bu yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması, bir yıl daha erteleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kararı Cumhurbaşkanlığımıza gönderdi. Kısa bir süre sonra inşallah çıkacak. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.