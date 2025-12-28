Ticaret Bakanı'ndan yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat uyarısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücreti bahane edip fiyatlara zam yapmaya çalışan firmalara aman vermeyeceklerini belirtti.

Ömer Bolat, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fırsatçıların ortaya çıkabileceğine ancak bu ücretin 2026 yılında geçerli olacağını belirtti.

Bolat, "Bu nedenle asgari ücreti bahane edip fiyatlara bindirme, zam yapmaya çalışan firmalara, asgari ücret artışı kadar zam yapmaya çalışan uyanıklar ya da fırsatçılara aman vermeyeceğiz" dedi.

"Sahada yoğun denetimler yapıyoruz, yıl boyunca hep denetim yaptık" diyen Bolat, "Fahiş fiyat çabalarına karşı 81 vilayette Ticaret Bakanlığı denetimleri devam ediyor. Hükümetimiz, sahada tüketicilerimizin satın alma gücünü korumak, refah ve huzuru için 7 gün 24 saat görev başında" ifadelerini kullandı.