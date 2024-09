Ticaret Bakanı Ömer Bolat: “Türkiye tarımda güçlü bir ülke”



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta’da gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde Isparta Ticaret Odası’nı ziyaret ederek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Bolat Ürün Güvenliği ve Denetimi Ofisi’nin açılışını gerçekleştireceğini belirterek, “İthalat yaparken kontroller noktasında burası sorumlu olacak. Yerli üretimin de ürün güvenliği noktasında kontrolünü yapacak. Böylece ihracata giden ürünlerimiz açısında kalite standardı, ürün güvenliği standardı yükselmiş olacak. Bu da fiyatın artmasını da beraberinde getirecek. İnşallah havalimanında da Gümrük Müdürlüğümüzün bir faaliyetini başlatıyoruz. Gerek turistin artması gerekse hava yoluyla ihracatın artması noktasında bizim Isparta merkezde olan gümrük müdürlüğümüzün kısım amirliğini havalimanında en kısa sürede başlatacağız. İşin artışına göre de oraya yeni bir gümrük müdürlüğü kurma kararı da alabiliriz İhtiyaca göre ama şu anda iş görmesi için hızlıca kısım amirliğini de orada başlatacağız. Yine gümrüklü işlemlerin kolaylaştırılması noktasında arkadaşlarımız çok ortaklı bir “antrepo” kurma müracaatında bulundular. Isparta Ticaret ve Sanayi Odasıyla Isparta Ticaret Borsası onun da kurulma çalışmaları devam ediyor. Ön izni verildi. Bakanlığımız tarafından çok kısa bir süre içinde de inşallah iş aleminin ihracatta ve ithalattaki gümrük işlemlerini kolaylaştırma anlamında antrepo faaliyetleri de başlayacak. Serbest bölge kurma projesi devam ediyor, dördüncü OSB’nin kurulma projesi devam ediyor. Hükümet olarak, Ticaret Bakanlığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve Tarım ve Orman Bakanlığının ilgilendiği konularda bizim üstümüze düşen görevler neyse yasal sınırlar içinde bu noktada sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Isparta bunları da hak ediyor” dedi.

“Isparta’nın geçen yılki ihracatı 425 milyon dolar değil, 610 milyon dolar olarak yükseldi”

Konuşmasının devamında Isparta’nın faaliyet bazında ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Bolat, “Isparta’nın geçen yılki ihracatı 425 milyon dolar değil, 610 milyon dolar olarak yükseldi. Türkiye’nin ihracat sıralamasında da kırk beşinci sıradan kırk birinci sıraya yükseldi Isparta. Bu yıl da iyi gidiyor. İlk sekiz ay itibariyle 425 milyon dolar mal ihracatı yapıldı Isparta’daki 105 milyon doları meyve sebze ürünleri ağırlıklı meyve olmak üzere. Meyve ürünlerinin ihracatı noktasında zaman zaman tabii bazı handikaplar ortaya çıkabiliyor. Rusya, Ukrayna arasında bir savaş var iki buçuk yıldır. Isparta için önemli bir pazar olan Rusya ve Ukrayna pazarlarında gerek gönderme anlamında, gerekse tahsilat anlamında tıkanıklıklar olabiliyor. Hindistan pazarı kısmen açıldı. Mısırla alakalı olarak ve Çin ve Japonya’yla olan görüşmelerimizde de o pazarların açılması noktasında biz azami çaba sarf ediyoruz ve tabii bu görüşmelerde sonuca varmak hemen olan bir durum değil. Her ülke değerli arkadaşlar tarım ürünlerinde kendine arz bir üretim yeterliliğine sahip olmak istiyor ve kendi çiftçisini istiyor. Bunu en gelişmiş ülkeler, ABD, Japonya, Almanya bile yapabiliyor. Bizim Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin sanayi ürünlerinde söz konusu demircilik ürünlerinde de serbest ticaret anlaşmamız söz konusu. Tarımsal ürünlere girmek istemiyorlar. Bizim ürünlerimiz özellikle meyve ürünlerimiz, sebze ürünlerimiz kalitesi, tadı, lezzetiyle batılı ve diğer ülke tüketicilerinin aradığı ürünler olduğu zaman mecbur kal alım kapılarını açabiliyorlar” açıklamalarında bulundu.

“Geçen yıl tarımsal üretim iyiydi, bu yıl tarımsal üretim çok çok iyi oldu”

Konuşmasının devamında geçen yıla oranla 2024 yılı tarımsal üretimi değerlendiren Bakan Bolat, “Bazen de kuraklık veya sel felaketi, don felaketi olabildiğinde üretim arzında düşük rakamlar meydana gelebiliyor. O zaman da içeride ürün fiyatlarının tüketiciler için anormal, aşırı artmaması anlamında ihracatta sınırlamalar getirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu her zaman olagelen bir durum değil. Geçen yıl tarımsal iyiydi bu yıl tarımsal üretim çok çok iyi oldu. Üretim arzı arttı. Bu anlamda biz Mayıs’ın başından beri daha geçen yıl uyguladığımız bazı ihracat sınırlama ya da miktar sınırlamalarında hiçbir engel bırakmadık, kaldırdık. En son birkaç gün önce dökme ve varil zeytinyağı ihracatında da 100 bin ton ihraç kotamız vardı Onu da kaldırdık. Çünkü geçen sene zeytinde yok yılıydı. İçeride bir tüketim için arz sıkıntısı olmasın diye ambalajlı ürünlere evet dedik. Dökme varilli ürünlerde sınırlama getirmiştik ama ihracat ambalajlı ürünlerde on sekiz litreye kadar devam etti. Bu anlamda her halde şartta çiftçimizin üreticimizin de verdiğiniz desteklerle yanındayız. Aynı şekilde tüketicilerimizin de çok yüksek fiyatlı gıda ürününü tüketmemesi noktasında da Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte ortak kararlar alarak ayarlamalar yapmak durumunda kalıyoruz. Her şey insanımızın esenliği için, iyiliği için bu kararları alıyoruz. Alınan kararlar bazen büyük çoğunluğu lehine olabiliyor ama küçük bir kesimin aleyhine olabiliyor. Yani yüzde yüz herkesin ne güzel diyebileceği bir optimumu yakalamak mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Türkiye tarımda güçlü bir ülke”

Konuşmasının sonunda 22 yılda 30 milyar dolar üretimden 70 milyar dolar üretim rakamına ulaştıklarını belirten Bakan Bolat, “Türkiye tarımda güçlü bir ülke, 3 milyar dolar ihracattan da 31 milyar doları geçen yıl bu yıl, bu yıl inşallah 33 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık ve halkımızın da tüketimini sağladık. Herhangi bir arz sıkıntısı olmadan bu çalışmalarımız işbirliği içinde devam edecek. Esnaflarımıza 22 yılda 527 milyar lira yaklaşık 18 milyar dolar çok düşük maliyetlerde yüzde elli süspansiyonlu bir şekilde finansman destekleri verdik ve vermeye de devam ediyoruz. İşte biraz önce müjdesini verdik. Isparta için ilave bir fon yarın gönderiyoruz. Esnaflarımız için. Diğer işçimiz için, emeklimiz için ve çiftçilerimiz, memurlarımız için de bütçe imkanları çerçevesinde yapılabilecek bütün imkanları sonuna kadar zorluyoruz” dedi.