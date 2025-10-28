Ticaret Bakanlığı 15 Müfettiş Yardımcısı Alacak! Başvuru Şartları, KPSS Puanı ve Sınav Tarihleri Açıklandı

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, 2025 yılı için yeni bir Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanı yayımladı. Gümrük Grup Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere toplam 15 müfettiş yardımcısı alınacak. Başvurular 3–14 Kasım 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı platformu üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Başvuru tarihleri: 3 Kasım – 14 Kasım 2025

Başvuru adresi: https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

Başvuru şekli: Yalnızca çevrim içi başvuru kabul edilecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

GİRİŞ SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sınav, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek: önce klasik usulde yazılı sınav, ardından sözlü sınav. Yazılı sınav, 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara’da Atatürk Anadolu Lisesi'nde yapılacak.

Yazılı sınav tarihi: 20–21 Aralık 2025 (4 oturum – sabah/öğleden sonra)

Sınav yeri: Atatürk Anadolu Lisesi, Emniyet Mah. Alparslan Türkeş Cad. No: 4/B Yenimahalle / ANKARA

Sözlü sınav: Tarihi daha sonra açıklanacaktır.

TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak, En az dört yıllık hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak (YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı kurumlar da geçerlidir), 2024 veya 2025 yıllarına ait KPSS A Grubu P48 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve en yüksek puanlı ilk 300 kişi arasında yer almak, 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak (35 yaşından gün almamış olmak), Her türlü iklim koşulunda ve Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, Belirtilen süre içinde başvuru yapmış olmak.

YAZILI SINAV KONULARI

Konu Alanı Alt Başlıklar Maliye ve Ekonomi Maliye Teorisi, Vergi Teorisi, Türk Vergi Sistemi, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Kamu Borçları, Mikro-Makro Ekonomi, Para-Banka Teorileri, Uluslararası Ekonomi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku Özel Hukuk Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk Muhasebe Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Temel Maliyet Muhasebesi

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI ŞARTI

Yazılı sınavda her gruptan en az 50 puan ve genel ortalama en az 70 puan alınmalıdır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, puanı en yüksek olan ilk 60 kişi (kadro sayısının 4 katı) sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda da en az 70 puan alınması gereklidir.

Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasıyla belirlenecektir.

SINAV SONUÇLARI VE ATAMA SÜRECİ

Sonuçlar, Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) üzerinden duyurulacaktır. Sınavı kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacak ve yedek liste oluşturulacaktır.

Yedek Adaylar

Asil adaylardan göreve başlamayan veya hakkından vazgeçenlerin yerine, yedek listeden puan sırasına göre atama yapılacaktır.

BİLGİ VE İLETİŞİM

T.C. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151, Eskişehir Yolu 9. Km, Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 449 2430 – 2436

E-posta: sinavbilgirtb@ticaret.gov.tr

TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, KPSS P48 puanı 80 ve üzeri olan adaylar başvurabilir.

Başvuru tarihi ve şekli nedir?

03–14 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi başvuru yapılacaktır.

Sınav nerede ve ne zaman yapılacak?

Yazılı sınav, 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara’da, Atatürk Anadolu Lisesi’nde yapılacaktır.

Kaç kişi alınacak?

Toplam 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

KPSS puan şartı nedir?

Adayların KPSS P48 puan türünden en az 80 puan almış olmaları ve en yüksek puanlı 300 kişi arasında bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda neler değerlendirilecek?

Adayların bilgi düzeyi, muhakeme gücü, ifade yeteneği, özgüven, temsil kabiliyeti, genel kültür ve bilimsel gelişmelere açıklığı değerlendirilecektir.

Ticaret Bakanlığı müfettiş yardımcılığı alımı, Türkiye’nin en saygın denetim kariyer yollarından biridir. Sınav süreci yoğun bilgi, analiz ve ifade becerisi gerektirdiğinden, adayların hem KPSS hem de müfettişlik müfredatına yönelik hazırlık yapmaları önem taşımaktadır. Başvurular süresi içinde tamamlanmalı ve belgeler eksiksiz sunulmalıdır.